Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги наций между сборными Швеции и Франции.

дайо упамекано в матче за молодежную сборную франции, getty images

дайо упамекано в матче за молодежную сборную франции, getty images

Центральный защитник Дайо Упамекано дебютирует за сборную Франции в матче Лиги наций против Швеции. Он сыграет В остальном же главный тренер "ле бле" Дидье Дешам обошелся без сюрпризов.

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Янссон, Бенгтссон — Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг — Квайсон, Берг

Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Холмен, Аугустинссон, Гвидетти, Свенссон, Хеландер, Кулусевски, Крафт, Сванберг, Кисе Телин, Сема

Франция: Льорис — Варан, Упамекано, Кимпембе — Дюбуа, Канте, Рабио, Динь — Гризманн — Мбаппе, Жиру

Запасные: Меньян, Ленгле, Камавинга, Иконе, Мартиаль, Нзонзи, Сиссоко, Фекир, Менди, Эрнандес, Бен Йеддер

Матч Швеция — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.