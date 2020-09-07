Лига наций

Наставник сборной Германии высказался о ничьей в матче Лиги наций против Швейцарии (1:1).

Сборной Швейцарии удалось на своем поле добыть ничью против Германии (1:1) в рамках второго тура Лиги наций Дивизиона А. Главный тренер немцем Йоахим Лев поделился эмоциями от результата своей команды, которой во втором матче подряд не удается добыть победу.

"Как и в игре с Испанией, мы заслужили забить второй гол, благодаря чему мы бы чувствовали себя более комфортно. Мы позволили им вернуться в игру, слишком часто теряли мяч и не сыграли достаточно решительно. Таким образом, результат справедливо отображает то, что происходило на футбольном поле".

"Лидирование в двух матчах и отсутствие побед раздражает. Мы продолжит играть в атакующий футбол в октябре. Очевидно, что не все наши игроки находятся в полной физической форме. В настоящее время это наша проблема, из-за которой нам не удается сводить решающие игры к победе. У нас было два или три отличных момента в первом тайме, и если бы мы их реализовали, Швейцарии точно бы не удалось отыграться", — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Швейцария — Германия вы можете на Football.ua.