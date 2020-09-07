Лига наций

"Горожане" недовольны тем, что их полузащитник нарушил правила карантина.

Хавбек сборной Англии Фил Фоден, как и его товарищ по команде Мейсон Гринвуд, был отправлен из расположения сборной Англии. Дело в том, что игроки нарушили правила карантина, пригласив в отель девушек.

Футбольный клуб Манчестер Сити крайне недоволен действиями своего игрока.

"Манчестер Сити осведомлен о сегодняшней истории из расположения сборной Англии, которая касается поведения Фила Фодена. Мы также видели комментарии тренера команды Гарета Саутгейта. Это ясно, что действия Фила были абсолютно недопустимыми", — начинается заявление "горожан".

"Его поведение не только напрямую нарушает строгие предписания, связанные с Covid-19, но также не соответствует стандартам, которых ожидают от игрока Манчестер Сити и сборной Англии".

"Наш клуб поддерживает ФА в этом инциденте. Официальные лица клуба изучают ситуацию. Мы воздержимся от дальнейших комментариев по этой ситуации".

На счету Фодена один матч за сборную Англии в первом туре Лиги наций против Исландии (1:0).