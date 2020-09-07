Нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда и полузащитника Манчестер Сити Фила Фодена исключили из сборной Англии, сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной Англии.

Причиной тому послужило нарушение карантинных правил во время пребывания в отеле — футболисты привели девушек.

Гостьи английских футболистов выкладывали свое времяпровождение в Snapchat.

Гринвуд и Фоден пропустят поединок второго тура Лиги наций против сборной Дании.