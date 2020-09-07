Молодые футболисты покинули расположение национальной команды.
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07 сентября 2020, 16:44
Нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда и полузащитника Манчестер Сити Фила Фодена исключили из сборной Англии, сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной Англии.
Причиной тому послужило нарушение карантинных правил во время пребывания в отеле — футболисты привели девушек.
Гостьи английских футболистов выкладывали свое времяпровождение в Snapchat.
Гринвуд и Фоден пропустят поединок второго тура Лиги наций против сборной Дании.