Лига наций

Точный удар Николо Бареллы вывел "Скуадру Адзурру" на лидирующую позицию в группе (1:0).

Второй игровой день в рамках первого квартета наивысшего дивизиона Лиги наций УЕФА содержал в себе поединок с достаточно яркой вывеской. Национальные команды Нидерландов и Италии обещали выстрелить на так и не состоявшемся в запланированные сроки чемпионате Европы-2020 после успешно проведенных квалификаций, однако вмешался злополучный коронавирус COVID-19. И вот теперь, когда стартовал новый цикл Лиги наций, "оранжевые" встретились со "Скуадрой Адзуррой" в рамках официального домашнего противостояния. Впервые в подобном статусе с далекого чемпионата мира 1978-го года.

События минувшего сезона внутри каталонской Барселоны имели неожиданное влияние на ситуацию внутри сборной Нидерландов. Уход Рональда Кумана, на место которого у руля главной команды страны стал его бывший помощник Дуайт Лодевежес, пошатнул уверенность в силах еще находящегося в процессе перестройки коллектива. "Оранжевые" планировали на Евро-2020 завершить свой цикл перестройки значимым успехом, однако Судьба распорядилась иначе.

Нидерланды, в статусе финалиста первого в истории розыгрыша Лиги наций, попали в группу к Италии, Польше и Боснии и Герцеговины, где по праву считались главным фаворитом на выход в плей-офф. Подтвердила данный тезис и стартовая игра коллектива Роберто Манчини против боснийцев (1:1). "Скуадра Адзурра" ровно два года назад (от даты отчетной встречи) стартовала с аналогичным результатом в Лиге наций против Польши, а закончилось дело невыходом из группы в борьбе с Португалией — победителем турнира, как покажет время. Вполне понятно на таком фоне раздражение у локальной прессы, которая в стартовой игре увидела массу проблем у своей команды №1.

Волнообразный ход первого тайма брал свое начало с резких попыток хозяев забить быстрый мяч. Однако Италия сумела не только сдержать стартовый натиск, но еще и преуспела в собственном построении игры в атаке. Разительное отличие от поединка против боснийцев привносила в игру глубокая ротация от Манчини, который в этот раз точно не забыл надеть очки в решающий момент — Кьеллини вышел в старте. Остальные же футболисты итальянцев показывали себя более целостно в розыгрыше мяча, чем предыдущая формация, поэтому и успехов добились до перерыва больших.

Четыре персоны от гостей были отчетливо заметны на общем плане. Дебютант основного состава сборной, Локателли, вместе со Спинаццолой, надежно перекусывал активность Вейналдума на своем фланге, а в атаке Чиро Иммболе гармонично дополнял Дзаньоло и Бареллу, которые оказывались в чужой штрафной даже чаще форварда. Однако выступление игрока римской Ромы в этом матче оборвало повреждение, полученное в случайном столкновении с ван де Бееком в центре поля.

Нидерланды угрожали чужим воротам лишь за счет быстрых контратак и стандартов, а в позиционной игре практически ничего не показали. Вместо этого, "Скуадра Адзурра" увеличила давление перед уходом на перерыв, и в компенсированное к тайму время Барелла сумел с близкой дистанции головой расстрелять Силлессена, замкнув подачу Иммобиле с левого фланга штрафной. Аке провалил выбор позиции в этом эпизоде. Перевес гостей был заметен, поэтому счет на табло не выглядел удивлением. Качественная ротация послужила весомой подвижкой к такой игре команды Манчини на старте встречи.

Во втором тайме столь явного преимущества у Италии уже не было. Нидерландцы старались отыграться, но один из дальних ударов Инсинье умел все шансы "случайно" снять все вопросы. Акцентированных атак у хозяев было не так уж и много, поэтому под занавес поединка поле был выпущен Люк де Йонг, и коллектив Лодевежес просто начал грузить мячи в штрафную в надежде на удачный отскок в сторону ворот. Такой маневр не прошел. Гости обезопасили себя от пропущенного, а в одной из контратак Мойзе Кин не попал по пустым воротам, предварительно обогнав Силлессен. Добротный матч для команды Манчини, и уже начинающее раскачиваться кресло под новоиспеченным наставником "оранжевых".

Поединок следующего тура в рамках Лиги наций УЕФА станет для обеих команд гостевым. Нидерланды отправятся на встречу с Боснией и Герцеговиной, а Италии предстоит визит в Польшу.Нидерланды —0:1Барелла, 45+1Силлессен — Хатебур (Думфрис, 70), Велтман, ван Дейк, Аке (Л. де Йонг, 82) — де Роон, ван де Беек (Бергвейн, 58), Ф. де Йонг — Вейналдум, Депай, Промес.Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 82) — Дзаньоло (Кин, 42), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 90).Предупреждения: Велтман, Вейналдум, Депай — Д’Амброзио, Кристанте, Кьеллини.