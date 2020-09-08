Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 3 лиги A, в котором сыграют Швеция и Португалия.

Укус пчелы в палец ноги не позволил лидеру атак сборной Португалии показать себя в матче против Хорватии (4:1), однако к игре против Швеции Криштиану Роналду уже вернулся в строй. Больше замен, по сравнению с прошлым поединком, Фернанду Сантуш не совершил.

У номинальных хозяев поединка сразу пять замен, если брать в учет прошлый неудачный поединок против Франции (0:1). Полностью новые фланги обороны, Крафт – Аугустинссон, дополнят Кулусевски и Свенссон в линии полузащиты, а Александер Исак сыграет в паре форвардов с Бергом.

Швеция: Ольсен — Крафт, Линделеф, Янссон, Аугустинссон — Кулусевски, Ольссон, Свенссон, Форсберг — Исак, Берг.

Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Люстиг, Холмен, Бенгтссон, Ларссон, Экдаль, Гвидетти, Сванберг, Андерссон, Сема, Квайсон.



Португалия: Лопеш — Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Фернандеш — Б. Силва, Фелиш, Роналду.

Запасные: Патрисиу, Силву, Семеду, Фонте, А. Силва, Тринкан, Жота, Дуарте, Гедеш, Невеш, Руи, Оливейра.



Матч Швеция — Португалия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.