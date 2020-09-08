Лига наций

Форвард Ювентуса отличился в воротах сборной Швеции.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой сотый мяч в футболке национальной команды. Юбилейным для Криштиану стало взятие ворот сборной Швеции.

Роналду отличился прямым ударом со штрафного. Этим способом он забил 57 голов за карьеру, 10 из которых – за сборную Португалии.



Как сообщает Opta, больше Роналду в футболке национальных команд забивал только иранец Али Даеи – 109 голов.

Следить за ходом матча второго тура Лиги наций между Швецией и Португалией вы можете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.