Лига наций

Коллектив Сантуша начал защиту титула с двух побед подряд (2:0).

Блистательный стартовый поединок удался действующему обладателю трофея Лиги наций УЕФА в новом розыгрыше данного турнира. Португалия и без Криштиану Роналду оказалась на уровень сильнее хорватской национальной команды (4:1), однако до завершения слота на матчи сборных "европейским селесао" было необходимо показать себя и в гостевом противостоянии со Швецией. "Сине-желтые" стартовали с минимального выездного поражения от Франции (1:0), поэтому рисковали выпасть из числа претендентов на выход из группы, если бы уступили на поле "Френдс Арены".

Перед отчетной игрой главная звезда португальской команды через соцсети заявил о готовности принять участие в поединке, поэтому у Фернанду Сантуша прибавилось приятной работы во время подбора состава на игру. Жота, Фелиш и Бернарду Силва эффектно разобрались с хорватами, но кому-то из них пришлось бы освободить место в атакующей тройке для Роналду. Тем более, что Криштиану манила персональная отметка в сотню забитых мячей за сборную.

Если в матче против Хорватии атакующая и доминирующая Португалия не была похожа на себя образца поединков недавнего прошлого, то в игре против Швеции Сантуш вернулся к истокам, поэтому «европейские селесао» большую часть первого тайма провели в игре от обороны. Не играли в привычный для себя футбол и сами хозяева "Френдс Арены". У шведов плохо получались стандарты, а заходить в чужую штрафную через мелкий пас не давала плотность у соперников в зоне у своих владений.

Первые серьезные намеки на обострение ситуации пришли со стороны португальцев, но произошло это лишь к середине тайма. Пепе и Роналду дважды попытались завершить фланговые навесы, но защитник не замкнул дальнюю штангу, а форварда от гола отделила удачная игра голкипера Ольсена. К сожалению, в первом из вышеописанных эпизодов получил мышечное повреждение Бернарду Силва, после чего тут же был заменен на Гедеша. Гонсалу до перерыва редко проявлял активность, запомнившись лишь одни опасным прострелом.

Ближе к концу тайма Швеция допустила роковую для себя ошибку. Точнее, Густав Свенсон просто подставил партнеров, бросившись прямой ногой в подкат против Моутиньо, уже имея в пассиве предупреждение от арбитра. Мало того, что хозяева остались в меньшинстве, так еще и с назначенного штрафного Криштиану Роналду удалось оформить не только точный удар в левый верхний угол, но еще и установить персональную отметку в 100 забитых голов за национальную команду. На перерыв команда Янне Андерссона уходила не в лучшем расположении духа.

Португалия во второй половине матча полностью скопировала сценарий первого тайма, проведя стартовый отрезок в обороне, после чего дружно отправившись добивать игравшего в меньшинстве соперника. Вновь присутствовала целая вереница моментов без должной реализации, а Бруну и Фелиш вполне могли рассчитывать на один забитый мяч в своем активе. Однако еще одно свое слово сказал Роналду. Роскошный удар под перекладину из полукруга у штрафной при передаче Фелиша с левого фланга. Чистый нокаут для соперников и 101-й гол за сборную для Криштиану. После такого выстрела довести игру до финального свистка гости могли пешим ходом.

В третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Швеции проведет гостевой поединок против Хорватии, а Португалия отправится в вояж во Францию.Швеция —0:2Роналду, 45+1, 73Ольсен — Крафт, Линделеф, Янссон, Аугустинссон — Кулусевски, Ольссон, Свенссон, Форсберг (Свандберг, 78) — Исак (Квайсон, 71), Берг.Лопеш — Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо (Невеш, 73), Данилу, Фернандеш — Б. Силва (Гедеш, 22), Фелиш, Роналду (Жота, 82).Предупреждения: Свенсон — Геррейру, Фелиш