Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
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09 октября 2020, 01:11
Сборная Англии встречалась со сборной Уэльса в рамках товарищеского поединка и добилась разгромной победы.
За англичан дебютным голом отметился Калверт-Льюин, а также забили Коуди и Ингз.
Англия - Уэльс 3:0
Голы: Калверт-Льюин, 26, Коуди, 53, Ингз, 63
Англия: Поуп — Гомес (Мингс, 58), Кин, Коуди — Триппьер (Р. Джеймс, 58), Уинкс (Уорд-Праус, 75), Филлипс, Грилиш (Барнс, 76), Сака (Мэйтленд-Найлз, 76) — Ингз, Калверт-Льюин (Маунт, 58)
Уэльс: Хеннесси — К. Робертс (Гантер, 73), Родон (Кабанго, 46), Ампаду (Ваукс, 62), Б. Дэвис — Моррелл (Левитт, 46), Мефам, Дж. Уильямс (Смит, 73) — Т. Робертс, Мур (Н. Уильямс, 40), Матондо
Предупреждения: К. Робертс, Ампаду, Левитт