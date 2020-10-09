Лига наций

В стане португальской команды ожидается дополнительное тестирование на COVID-19.

Голкипер Лиона и сборной Португалии Антони Лопеш сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, 30-летний футболист из-за этого был вынужден покинуть расположение национальной команды, где он вел подготовку к поединкам Лиги наций против Франции и Швеции.

При этом отмечается, что остальные игроки сборной Португалии сдали отрицательные тесты на COVID-19, но, несмотря на это, они пройдут дополнительное тестирование сегодня, 9 октября.

Напомним, матч Франция — Португалия запланирован на воскресенье, 11 октября. Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.