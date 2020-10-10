Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Лиги наций между сборными Испании и Швейцарии.

Нападающий сборной Испании Жерар Морено остался в запасе на матч против Швейцарии. Его место на поле займет Микель Оярсабаль. На противоположном фланге атаки с первых минут сыграет Ферран Торрес.

Испания: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Гайя — Мерино, Бускетс — Оярсабаль, Ольмо, Ф. Торрес — Фати

Запасные: Аррисабалага, Симон, Льоренте, Регилон, Себальос, Морено, Каналес, Траоре, Гарсия, Родри, Родриго, Роберто

Швейцария: Зоммер — Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Бенито — Соу, Джака, Фройлер — Сеферович, Мехмеди

Запасные: Мвого, Омлин, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гавранович, Фернандеш, Шакири

Матч Испания — Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.