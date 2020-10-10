Лига наций
10 октября 2020, 23:38
Сборная Украины уступила Германии
Гола Руслана Малиновского с пенальти не хватило подопечным Андрея Шевченко для набора очков (1:2).
Украина — Германия, Getty Images
10 октября 2020, 23:38
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Украина — Германия 1:2
Голы: Малиновский, 75 (пен.) — Гинтер, 20, Горецка, 49
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук (Макаренко, 85), Коваленко (Шапаренко, 77) — Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук, Цыганков (Зубков, 69).
Германия: Нойер — Гинтер, Зюле, Рюдигер — Клостерманн (Джан, 90), Киммих, Кроос, Халстенберг — Дракслер (Вернер, 79), Горецка — Гнабри (Хаверц, 90+4).
Предупреждения: Малиновский — Кроос, Гинтер