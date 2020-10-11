Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сыграют Польша и Италия.

Пока в параллельном поединке друг другу противостоят две команды из первого квартета дивизиона А Лиги наций УЕФА, сборные Польши и Италии только готовятся к выходу на поле. Поляки перед началом третьего игрового дня расположились позади Нидерландов, отставая на один балл от Италии, так что победа в домашнем противостоянии со "Скуадрой Адзуррой" будет для них стратегически важным. В то же время, коллектив Роберто Манчини твердо намерен не отдать первую строчку турнирной таблицы квартета перед экватором группового этапа.

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера сыграет в предстоящей игре с первых минут. Отметить стоит также и возвращение Роберта Левандовски, без которого атака сборной была недостаточно эффективной в прошлых матчах.

От тренерского штаба Италии заметен выход в стартовом составе на правом фланге обороны Флоренцы. В центре обороны сыграет Ачерби (если Манчини вновь не забыл надеть очки), а Лоренцо Пеллегрини сыграет на левом фланге в тройке атаки.

Польша: Фабиански — Кендзера, Глик, Валюкевич, Берешински —Крыховяк, Модер — Шимански, Клих, Южвяк — Левандовски.

Запасные: Щесны, Скорупски, Бохневич, Червиньски, Гуральски, Милик, Линетти, Гросицки, Реца, Карбовник, Кендзер, Пьонтек.



Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Белотти, Пеллегрини.

Запасные: Сиригу, Краньо, Д’Амброзио, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола, Кристанте, Берарди, Капуто, Сенси, Иммобиле, Локателли, Кин.



Матч Польша — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.