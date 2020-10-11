Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги наций.
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11 октября 2020, 23:28
В матче Лиги наций сборная Англии добыла победу над командой Бельгии, проигрывая по ходу поединка.
Примечательно, что победа вывела "трех львов" на первое место в своем квартете.
Англия - Бельгия 2:1
Голы: Рашфорд, 39 (с пенальти), Маунт, 64 — Лукаку, 16 (с пенальти)
Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд (Джеймс, 79), Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер — Маунт (Санчо, 89), Райс, Дж. Хендерсон (Филлипс, 65) — Калверт-Льюин (Кейн, 66), Рашфорд
Бельгия: Миньоле — Альдервейрельд, Боята, Денайер — Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань — Де Брюйне (Версхарен, 73), Феррейра Карраско (Доку, 83) — Лукаку
Предупреждения: Райс — Менье