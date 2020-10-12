Лига наций

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.

Во вторник, 13-го октября, сборная Украины проведет поединок в рамках Лиги наций на своем поле, сразившись с Испанией.

Букмекеры фаворитом встречи считают команду Луиса Энрике. Так, компания Parimatch предлагает на победу испанцев коэффициент 1,39.

Успех украинской сборной в поединке представлен коэффициентом 7,70. Ничейный результат оценен в 5,30.

Матч Украина — Испания состоится на НСК Олимпийском в Киеве. Начало в 21:45. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.