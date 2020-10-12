Лига наций

В следующем поединке элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины сойдется в домашнем противостоянии с Испанией. Полузащитник "желто-синих" Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Нельзя сказать, против кого играть удобнее — Германии или Испании. Эти две команды очень сильные, но они играют в совершенно разный футбол. В Германии скорее вертикальная игра, Испания большее внимания уделяет контролю мяча. Главное — нам нужно лучше сыграть в обороне против Испании".

"Да, в сборной Испании есть много игроков Барселоны. Но я считаю, что каталонцы играют немного в другой футбол по сравнению со сборной Испании. Не думаю, что это будет тестом для динамовцев перед игрой с этим клубом".

"Тяжелый календарь? Я еще не настолько старый, чтобы где-то дополнительно черпать силы. После матчей мы восстанавливаемся. Когда выходишь на поле против таких серьезных соперников, силы появляются сами по себе", — заявил Сергей Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина – Испания состоится завтра, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.