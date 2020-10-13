Лига наций

Немецкий наставник рассказал о предстоящем матче.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своими ожиданиями от матча со Швейцарией в Лиге наций.

"Швейцария хорошо себя показала на последних турнирах. Эта сборная достигла элитного уровня в мировом футболе благодаря отлично проделанной работе по развитию игроков. Швейцарцы в состоянии доставить проблемы любому сопернику. Те же испанцы во встрече с ними почти ничего не смогли создать.

Надеюсь, мы сыграем более собрано и целеустремленно, чем в матче с Украиной. Также ожидаю бравого настроя в атаке", – рассказал Лев в комментарии официальному сайту УЕФА.

Матч Германия – Швейцария в 4-м туре Лиги наций состоится в Кельне во вторник, 13 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.