Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура Лиги наций между сборными Германии и Швейцарии.

Кай Хаверц и Тимо Вернер, которые остались на скамейке запасных в матче предыдущего тура против сборной Украины. выйдут в стартовом составе Бундестим в поединке против Швейцарии. Также с первых минут сыграет Робин Госенс.

Германия: Нойер — Клостерманн, Гинтер, Рюдигер, Госенс — Киммих, Кроос — Горецка — Гнабри, Хаверц, Вернер

Запасные: Лено, Трапп, Кох, Хальстенберг, Та, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Зюле, Хофманн, Джан

Швейцария: Зоммер — Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Цубер — Шакири, Джака, Фройлер — Гавранович, Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Бенито, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Соу, Фасснахт, Лотомба, Мехмеди, Фернандес

Матч Германия — Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.