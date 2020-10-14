Лига наций

Отсутствие лидера не помешало португальцам добыть победу в матче Лиги наций.

В четвертом туре элитного дивизиона Лиги наций Португалия принимала на своем поле сборную Швеции.

В преддверии поединка лидер португальцев Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, что поставило крест на его появлении против шведов.

Несмотря на отсутствие ключевого игрока, сборная Португалии добыла разгромную победу над соперником, отправив в его ворота три безответных мяча.

Португалия — Швеция 3:0

Голы: Бернарду Силва, 21, Диогу Жота, 44, 72

Португалия: Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Бернарду Силва (Андре Силва, 75), Данилу Перейра, Диогу Жота (Рафа Силва, 88), Вильям Карвалью (Моутинью, 80), Жоау Феликс (Поденсе, 75), Бруну Фернандеш (Саншеш, 88), Геррейру.

Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг (Йоханссон, 54), Янссон, Классон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски (Ларссон, 88), Квайсон (Исак, 62), Берг (Ольссон, 88).

Предупреждения: Диогу Жота, Бруну Фернандеш — Экдаль, Ольссон, Янссон, Берг.