Лига наций

Коллективы Манчини и де Бура не могут победить уже два матча кряду, чем и воспользовались оппоненты в квартете (1:1).

Третий тур группового раунда Лиги наций УЕФА ознаменовался настоящим издевательством над фанатами команд-участниц из четвертой группы дивизиона А. Два матча — 0 забитых голов, и это при том, что состав данного квартета в докарантинный период завершали большую часть своих поединков достаточно результативно. По этой причине, матч четвертого игрового дня для данного квартета превращался еще и в попытку реабилитироваться перед зрителями за пресный футбол, а большую часть внимания на себя забирала игра между Италией и Нидерландами в Бергамо.

Франка де Бура локальная пресса не жалует лестными словами от самого его назначения. Нидерланды не только не играют в "футбол Кумана", но еще и растрачивают возможности набрать очки на ровном месте. Гостевой матч с Боснией (0:0) был настоящим откровением с точки зрения не возможности "оранжевых" довести до ума свои атаки на ворота полностью отдавшего им мяч соперника.

"Скуадра Адзурра" в выездной игре с Польшей (0:0) тоже не блистала, однако "белые орлы" играли с куда большим упорством, нежели соперники нидерландцев. У коллектива Манчини был прекрасный шанс уйти в комфортный отрыв, Италия им не воспользовалась, поэтому очная игра с одним из фаворитов группы воспринималась для нее как возможность окончательно отсечь одного из представителей группы преследования.

Де Бур перестарался в изменении построения своей команды — Нидерланды потратили достаточно времени в первом тайме для того, чтобы просто приловчиться к игре в три центральных защитника. Об атаках "оранжевые" особо не помышляли. В отличии от соперников, которым удалось провести свой первый гол сразу после исхода стартовой четверти игрового часа. Иммобиле выдал мгновенный пас в переднюю линию из глубины правого фланга на оторвавшегося от ван Дейка Пеллегрини, после чего Лоренцо уверенно переиграл Силлессена.

У Италии в обороне не наблюдались свободные зоны в течении еще 10 минут встречи, по завершению которых Блинд наконец-то сумел воспользоваться преимуществами его позиции на футбольном поле в этой игре— латераль на левом фланге — и отдал точный пас в центр штрафной на Депая. С ударом Мемфиса защитники справились, но добивание с отскока от ван де Беека уже не было кому отражать. И все же, хозяева в атаке выглядели увереннее в первой половине. Силлессену пришлось дважды отражать опасные удары соперников: Иммобиле и Спинаццолы, из левого фланга штрафной.

Во втором тайме игра, в большую часть времени, проходила под контролем принимающей стороны. Италия показала уверенное владение мячом, однако соперники сыграли острее в завершающей стадии. И все же, до еще одного точно удара дело так и не было доведено. Нидерланды выстрелили опасно лишь однажды, когда на 56-й минуте Доннарумме пришлось доставать тяжелый мяч после удара с левого фланга штрафной от Депая.

В остальных ситуациях атаки по обе стороны поля заключались лишь в исполнении фланговых подач. Лучше остальных их получалось исполнять у вышедшего на замену Флоренци, однако голевое чутье итальянских форвардов в этой игре обошло стороной. Ничья в главном поединке среды — Польше такая новость только в радость.

Ноябрьскую череду поединков сборная Италии начнет с домашней игры против Польши, а Нидерланды на своем поле будут предпринимать повторную попытку переиграть Боснию и Герцеговину.





Италия — Нидерланды 1:1

Голы: Пеллегрини, 16 — ван де Беек, 25



Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Верратти (Локателли, 56), Жоржиньо, Барелла — Кьеза (Кин, 56), Иммобиле, Пеллегрини (Флоренци, 72).



Нидерланды: Силлессен — де Врей, ван Дейк, Аке — Хатебур, ван де Беек, Ф. де Йонг, Блинд (Велтман, 76) — Вейналдум, Л. де Йонг, Депай (Бабел, 90+2).



Предупреждения: Верратти, Д’Амброзио, Кин.