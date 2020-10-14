Лига наций

Подопечные Дидье Дешама снова оказались сильнее "шашечных" (2:1).

В рамках четвертого тура Лиги наций сборная Хорватии принимала Францию. "Шашечные" уступили сопернику в матче первого круга, так что были настроены взять реванш в отчетном поединке. Сразу же после стартового свистка они забрали мяч под свой контроль, но не оказывали давление на чужую штрафную площадь. Гости быстро перехватили инициативу и заработали несколько угловых, но их подачи не приводили к ударам по воротам. Зато удалось забить с игры – Гризманн воспользовался отскоком мяча после прострела Менди и расстрелял ворота – 0:1.

Поведя в счете, "ле бле" продолжили контролировать мяч на чужой половине поля, обретя психологическое преимущество. Немного позднее у Мбаппе была шикарная возможность забить после паса Мартиаля, но Килиан умудрился не попасть по пустым воротам. Со временем хорваты перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. У Ловрена был шанс забить после подачи Баделя, но Деян пробил выше ворот. Через несколько минут Перишич мог сравнять счет прямым ударом со штрафного, но ему не хватило точности.

Подопечные Златко Далича продолжали много владеть мячом, но не могли вскрыть оборону соперника. В одном из эпизодов несколько игроков пытались пробить по воротам из пределов штрафной, но их попытки были заблокированы. Со временем подопечные Дидье Дешама успокоили игру, забрав мяч под свой контроль. Однако они ограничивались лишь перекатыванием мяча, не угрожая воротам Ливаковича. До ухода на перерыв им не удалось создать ни одного опасного момента. Как и не удалось и "шашечным". Таким образом, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе сборной Франции.

Сразу же после возобновления игры подопечные Далича завладели инициативой, активно пойдя вперед, но не угрожали воротам Льориса. Французы довольно быстро успокоили игру, забрав мяч под свой контроль, но торопились активно идти в атаку. Через некоторое время они снова отдали мяч во владение сопернику. Но у балканцев снова были проблемы с идеей в последней трети поля. Несмотря на ощутимое преимущество в контроле мяча, особой пользы хозяевам это не приносило.

На 64-й минуте "шашечным" все же удалось восстановить равенство. Влашич получил пас от Брекало и послал мяч в дальний угол внешней стороной стопы — 1:1. После забитого гола хозяева продолжали много владеть мячом, рассчитывая выйти вперед. Но им не удавалось создавать опасные моменты. Не помогали и заработанные стандарты. А через некоторое время "ле бле" снова перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. У вышедшего на замену Погба был отличный шанс вывести свою команду вперед, но Поля не удалось переиграть Ливаковича с близкого расстояния.

Через несколько минут после этого Погба классным забросом нашел Диня, который скинул мяч на свободного Мбаппе, а Килиан переправил его в ворота — 1:2. После этого подопечные Дешама еще какое-то время контролировали мяч, после чего отдали его сопернику, сконцентрировавшись на обороне. Хорваты атаковали большими силами, пытаясь вырвать хотя бы ничью. Уже в компенсированное время у Крамарича был хороший шанс сравнять счет, но Андрей пробил прямо в руки Льорису. В оставшееся время гости спокойно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав минимальную победу. "Ле бле" продолжают идти вровень с Португалией, уступая ей по разнице забитых и пропущенных мячей.

Хорватия — Франция 1:2

Голы: Влашич, 64 — Гризманн, 8, Мбаппе, 79

Хорватия: Ливакович — Уремович, Ловрен, Вида, Баришич — Бадель (Ковачич, 46), Модрич — Пашалич (Брекало, 46), Влашич (Крамарич, 80), Перишич (Брадарич, 78) — Петкович (Будимир, 61)

Франция: Льорис — Менди, Варан, Ленгле, Динь (Эрнандес, 83) — Толиссо (Камавинга, 63), Нзонзи, Рабио (Погба, 74) — Гризманн (Жиру, 83) — Мбаппе, Мартиаль (Коман, 63)

Предупреждения: Влашич, Уремович, Ловрен — Динь, Погба