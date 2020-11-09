Лига наций

В составе "желто-синих" на ноябрьские поединки национальных команд находятся 25 футболистов.

Сборная Украины продолжает свой тренировочный сбор в Киеве, активно готовясь к товарищескому поединку против Польши и предстоящим матчах со сборными Германии и Швейцарии в рамках элитного дивизиона Лиги наций.

В связи с нестабильной ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса и травмами футболистов, в составе команды Андрея Шевченко произошли очередные изменения. После того, как "желто-синие" прошли тестирование на COVID-19, положительный результат оказался у центрального защитника Дениса Попова. У остальных игроков сборной коронавирус не был выявлен.

Помимо Попова, из состава национальной команды Украины выбыли нападающий Артем Кравец и защитник Виктор Корниенко, которые получили повреждения. Таким образом, на данный момент тренерский штаб Андрея Шевченко имеет в своем распоряжении 25 футболистов.

Текущий состав сборной Украины на ноябрьские поединки национальных команд:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в рамках подготовки к двум поединкам Лиги наций. Со сборной Германии украинцы встретятся 14 ноября, а со Швейцарией — 17 ноября.