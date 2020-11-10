Лига наций

Вашему вниманию видео с комментариями наставника сборной Украины о ближайшем товарищеском поединке.

Сборная Украины уже в скором времени проведет гостевой товарищеский поединок, а соперником подопечных Шевченко станет национальная команда Польши.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, видео которой вы можете посмотреть на нашем сайте. Начало в 18:30 по киевскому времени.



Напомним, матч Польша – Украина состоится завтра, 11 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.