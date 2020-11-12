Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Северная Македония минимально обыграла сборную Грузии в матче плей-офф отбора на чемпионат Европы.
Обзор матча:
Грузия — Северная Македония 0:1
Гол: Пандев, 56
Грузия: Лория — Какабадзе, Квирквелия, Кашия (Джигаури, 88), Двали (Давиташвили, 90+2) — Канкава, Квеквескири — Вако (Хочолава, 90+3), Гвилия (Папунашвили, 81), Окриашвили — Качарава (Лобжанидзе, 81).
Северная Македония: Дмитриевски — Велкоски, Муслиу, Бейтуляй — Алиоски, Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Ристовски (Зайков, 90), Эльмас — Пандев, Несторовски (Тричковски, 90).
Предупреждения: Кашия, Николов, Окриашвили, Несторовски, Костадинов