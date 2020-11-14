Лига наций

Победа над Андоррой стала для мальтийцев второй подряд в рамках Лиги наций.

В поединке пятого тура Лиги наций дивизиона D сборная Мальты уверенно обыграла Андорру, совершив камбэк во второй половине встречи (3:1).

После перерыва андоррцы пропустили в свои ворота три мяча, первый из которых стал автоголом, а последний был забит в компенсированное ко второму тайму время.

Интересно, что благодаря победе в этом поединке игрокам сборной Мальты удалось установить несколько достижений.

Так, мальтийцы впервые в своей истории забили три гола в рамках официальных матчей, а также впервые им удалось добыть две победы подряд на официальном уровне. До сборной Андорры минимальное поражение от Мальты потерпела Латвия.