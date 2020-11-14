Лига наций

Будучи главным арбитром, украинка удалила игрока Сан-Марино в поединке с Гибралтаром.

Поединок пятого тура Лиги наций дивизиона D между сборными Сан-Марино и Гибралтара, который завершился в нулевую ничью, обсуживала украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

В начале второго тайма на поле произошел эпизод, результатом которого стало удаление. За действия капитана сборной Сан-Марино Давиде Симончини на 49-й минуте, поднявшего высоко ногу в момент борьбы и ударившего соперника, Монзуль показала прямую красную карточку.

Отметим, что для Екатерины Монзуль и ее бригады поединок Сан-Марино — Гибралтар стал дебютным в рамках Лиги наций.