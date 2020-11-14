Лига наций

"Сине-желтые" увеличили свои шансы сохранить прописку в дивизионе А.

В поединке пятого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Швеции принимала на своем поле Хорватию.

Обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите, поэтому положительный результат был важен для каждого из коллективов.

Несмотря на автогол Даниэльссона под занавес матча, Швеции удалось добыть победу с минимальным преимуществом в счете благодаря двум голам в первом тайме и сравняться по количеству набранных очков со сборной Хорватии.

Швеция - Хорватия 2:1

Голы: Кулусевски, 36, Даниэльссон, 45+2 - Даниэльссон, 81 (АГ).

Швеция: Ольсен, Люстиг, Бенгтссон, Даниэльссон, Линделеф, Экдаль, Ларссон, Кулусевски (Классон, 74), Ольссон, Форсберг, Берг.

Хорватия: Ливакович, Уремович (Юранович, 41), Чалета-Цар, Понграчич (Мельняк, 77), Баришич, Брекало (Петкович, 77), Ковачич (Рог, 77), Влашич, Модрич, Перишич, Будимир (Пашалич, 63).

Предупреждения: Чалета-Цар, Брекало, Экдаль.