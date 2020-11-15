Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Лиги наций между сборными Бельгии и Англии.

Центральный защитник сборной Бельгии Тоби Альдервейрельд, пропустивший предыдущий матч своей команды, сыграет с первых минут в поединке против Англии. Его партнерами по обороне будут Джейсон Денайер и Ян Вертонген.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар — Мертенс, Де Брюйне — Лукаку

Запасные: Миньоле, Кастельс, Мехеле, Лукебакио, Фоке, Ванакен, Версхарен, Прат, Бентеке, Делькруа, Шадли, Батшуайи

Англия: Пикфорд — Уокер, Дайер, Мингс — Триппьер, Райс, Дж. Хендерсон, Чилвелл — Маунт, Грилиш — Кейн

Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Кин, Санчо, Уинкс, Мэйтленд-Найлз, Калверт-Льюин, Фоден, Сака, Абрахам, Беллингэм

Матч Бельгия — Англия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.