Лига наций

Италия без труда обыграла Польшу и вновь возглавила таблицу в группе А1

Подопечные Ежи Бржечека показали беззубую игру, а во втором тайме еще и остались в меньшинстве, уступая по счету на табло (2:0).

Италия — Польша, Getty Images

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Италия — Польша 2:0

Голы: Жоржиньо, 28 (пен.), Берарди, 83



Италия: Доннарумма — Флоренци (Ди Лоренцо, 89), Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Бернардески (Берарди, 62), Белотти (Окака, 79), Инсинье (Эль Шаарави, 89).



Польша: Щесны — Берешински, Глик, Беднарек, Реца — Крыховяк, Модер (Гуральский, 46) — Шимански (Зьелински, 46), Линетти (Милик, 74), Южвяк (Гросицки, 46) — Левандовски.



Предупреждения: Белотти — Крыховяк, Гуральский.



На 77-й минуте удален Яцек Гуральский (Польша) (второе предупреждение).