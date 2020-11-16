Лига наций

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.

В рамках шестого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины сыграет на выезде против сборной Швейцарии.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — сборная Швейцарии. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,74.

Ничья в данном противостоянии оценивается в 3,85, а победа подопечных Андрея Шевченко — в 4,90.

Также можно сделать ставку на "обе забьют". Этот исход эксперты оценили в коэффициент 1,86.

Напомним, матч Швейцария — Украина состоится 17-го ноября в Люцерне, на стадионе Свисспорарена. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.