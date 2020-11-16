Лига наций

Футболист — о поединке против немцев.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал поражение от сборной Германии в рамках пятого тура элитного дивизиона Лиги наций (3:1).

"Должны забрать положительные моменты и эмоции, перенести их на матч со Швейцарией. Проигрывать всегда неприятно, но есть и положительные эмоции, потому что провели хорошую игру, выглядели очень хорошо на поле".

"Конечно, допускали ошибки, но в целом смотрелись хорошо. Есть над чем работать, надо становиться лучше, чтобы конкурировать с такими сборными, как Германия", — сказал Соболь в интервью УАФ.

Отметим, матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17-го ноября в Люцерне, на стадионе а стадионе Свисспорарена. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.