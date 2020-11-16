Лига наций

Узнай, какой канал покажет поединок в прямом эфире.

В рамках шестого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Испании сыграет против сборной Германии. Матч состоится 17-го ноября в Севилье, на Олимпийском стадионе.

В прямом эфире поединок между Испанией и Германией покажет телеканал Футбол 2. Трансляция начнется в 21:35 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.

Букмекеры считают, что фаворитом данного противостояния является сборная Испании.