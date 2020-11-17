Лига наций

Игроки сборной Украины явно устали жить в таком режиме.

Сегодня, 17 ноября, сборная Украины проведет решающий поединок в Лиге наций против Швейцарии.

Наша главная команда не стала исключением среди сборных в контексте потери футболистов из-за коронавируса. Так, на этот этап было не вызвано ряд футболистов, а уже в процессе сбора и матчей положительные тесты сдали сразу семь наших футболистов.

"Мы каждый день сдаем эти тесты, поэтому каждый день ждем результаты. Надеюсь, все будут здоровы и таким составом будем играть", — приводит слова Конопли телеканалы Футбол 1/2/3.

"Я себя отлично чувствую, потому что у нас очень хороший докторский штаб, хорошие массажисты и реабилитологи. За счет них и физиопроцедур можно хорошо восстановиться".

Матч Швейцария — Украины начнется в 21:45. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.