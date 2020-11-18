Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка дивизиона D Лиги наций.

Два аутсайдера квартета 1 в наиболее низком дивизионе Лиги наций УЕФА в последнем матче сражались между собой в поединке без особого турнирного значения. Латвийская сборная одержала уверенную победу, а с первых минут в ее составе играли два представителя луганской Зари. Вот только среди пяти забитых мячей результативных действий футболистов из украинской Премьер-лиги не оказалось.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:



Андорра — Латвия 0:5

Голы: Черномордийс, 6, Икауниек, 57, 60, Гутковскис, 70 (пен.), Раймондс, 90.

Андорра: Гомес — Рубио, К. Гарсия, Э. Гарсия, Сан Николас — Алехо, Ребес, Пюжоль, Цервос — Куку, Вийера.

Латвия: Оцолис — Савалниекс, Черномордийс, Дубра, Юрковскис — Камеш (Онтужанс, 74), Карклинс, Зюзин (Савельевс, 55), Цыганикс (Икауниекс, 82) — Икауниек (Кигурс, 75), Гутковскис (Раймондс, 75).

Предупреждения: Гарсия, Куку, Вийера, Цервос, Санчес — Камеш, Икауниек, Онтужанс.

На 90-й минуте был удален Кристиан Гарсия (Андорра) (второе предупреждение).