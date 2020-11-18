Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка дивизиона D Лиги наций.

В последнем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборной Фарерских островов необходимо было отстоять первую строчку в турнирной таблице от посягательств Мальты, однако гости пропустили первыми, в результате чего были вынуждены поспешно отыгрываться. В итоге, команда Хакана Эриксен смогла обеспечить себя местом в дивизионе C на следующий розыгрыш данного состязания.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:



Мальта — Фарерские острова 1:1

Голы: Гийомье, 54 — Йонссон, 69



Мальта: Бонелло — Шоу, Агиус (Димек, 84), Борг — Мбонг, Гийомье, Теума (Пизани, 78), Камендзули — Гэмбин, Дегабриэле (Сатариано, 84) — Монтебелло (Нвоко, 75).



Фарерские острова: Гестссон — Ролантссон, Фере, Г. Ванхамар, Давидсен — С. Ванхамар, Ханссон (вардум, 87), Хенриксен, Бьярталид (Йонссон, 61) — К. Ольсен (Якобсен, 81), М. Ольсен (Хансен, 87).



Предупреждения: Шоу — Фере, Ханссон.