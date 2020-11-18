Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сыграют Польша и Нидерланды.

Ситуация в турнирной таблицы группы А1 Лиги наций УЕФА не смогла получить досрочного разрешения вплоть до поединков финального тура. На выход в плей-офф претендуют сразу три команды, однако лидерская позиция сборной Италии позволяет "Скуадре Адзурре" не особо смотреть на преследователей у себя за спиной. И все же, Польше и Нидерландам имеет смысл побороться, ведь одно из своих двух набранных очков Босния и Герцеговина набрала именно в матче против команды Манчини.

Сборная Польши провела серьезную ротацию своего стартового состава после неудачной игры в Италии (0:2): место в воротах занял Лукаш Фабиански, на правом фланге защиты сыграет Томаш Кендзера, выступающий на клубном уровне за киевское Динамо, в опорной зоне пару Крыховяку составит Клих, а Плахета и Зьелински займут место в тройке атакующих полузащитников.

Нидерланды, в свою очередь, освежили фланги обороны и атаки, но при этом Мемфис Депай сыграет на острие нападения команды Франка де Бура.

Польша: Фабиански — Кендзера, Глик, Беднарек, Реца — Клих, Крыховяк — Плахета, Зьелински, Южвяк — Левандовски.

Запасные: Щесны, Скорупски, Бохневич, Валюкевич, Милик, Линетти, Гросицки, Рыбус, Модер, Берешински, Шимански, Пьонтек.



Нидерланды: Крул — Хатебур, де Врей, Блинд, ван Анхольт — Клаассен, Вейналдум, Ф. де Йонг — Стенгс, Депай, Мален.