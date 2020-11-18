Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Англии и Исландии.

Центральный защитник сборной Англии Харри Магуайр, пропустивший матч против Бельгии, вернулся в состав "трех львов". Он сыграет в поединке против Исландии с первых минут. Также в основе хозяев оказались Фил Фоден и Букайо Сака.

Англия: Пикфорд — Уокер, Магуайр, Дайер — Триппьер, Маунт, Райс, Фоден, Сака — Кейн, Грилиш

Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Кин, Санчо, Мингс, Уинкс, Чилвелл, Мэйтленд-Найлз, Калверт-Льюин, Абрахам, Беллингэм

Исландия: Кристинссон — Севарссон, Херманссон, Арнасон, Ингасон, Скуласон — Сигурьонссон, Пальссон, Б. Бьярнасон — Бедварссон, А. Гудмундссон

Запасные: Хальдоурссон, Рунарссон, Эйольфссон, Сампстед, Йоханнессон, Сигторссон, Торстейнссон, Бальдурссон, Гудьонсен, А. Сигурдссон

Матч Англия — Исландия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.