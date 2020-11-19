Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Венгрия - Турция, Getty Images
19 ноября 2020, 08:33
В заключительном туре группового этапа Лиги наций дивизиона B сборная Венгрии добыла уверенную победу над командой Турции со счетом 2:0.
Этот результат позволил венграм занять первую строчку в группе и обеспечить себе участие в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций, тогда как турки вылетели из дивизиона С в дивизион В.
Смотрите видео голов и обзор матча Венгрия — Турция:
Венгрия — Турция 2:0
Голы: Сигер, 57, Варга, 90+5