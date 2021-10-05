Лига наций

Наставник сборной Испании прокомментировал подготовку его команды к полуфиналу Лиги наций.

Уже в скором времени будет сыгран первый полуфинальный поединок в рамках Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Италии, которые еще совсем недавно выясняли сильнейшего между собой на аналогичной стадии чемпионата Европы-2020. Тогда верх в серии пенальти одержала команда Роберто Манчини (1:1, 4:2 – пен.).

За несколько дней до предстоящей игры в Милане, главный тренер "Фурии роха" Луис Энрике рассказал о настрое своей команды перед ответственной дуэлью.

"Играть против Италии на ее поле было достаточно интересной возможностью еще до чемпионата Европы-2020. Лига наций — турнир, который сборная Испании хотела бы выиграть, а тут еще и интерес будет подогревать матч против новоиспеченных чемпионов Европы непосредственно в их стране.

Я с нетерпением жду данной игры, так как хочу увидеть то, на что способна моя команда на данный момент. Думаю, что еще больше мотивации от любой иной игры было бы достаточно сложно получить.

Для меня наиболее важным является игра команды в нападении. Когда мы садимся разбирать игру соперников, мы в первую очередь смотрим на то, что они могут предложить в атаке. Каждый футболист, которого я вызываю даже в линию полузащитников, имеет высокие атакующие навыки.

Испания должна обладать хорошей техникой работы с мячом, потому что мы долго и основательно готовим свои моменты перед тем, как попытаться доставить передачи в сторону наших форвардов. Также, мы отдельное внимание уделяем прессингу при потере мяча.

В целом, могу с уверенностью сказать, что мы стремимся к тому, чтобы играть в одинаковом стиле против любого соперника, не обращая внимания на его уровень и текущее состояние дел на табло во время игры.

Это стиль, который мне нравится еще со времен работы в качестве тренера в Барселоне Б. Я не сомневаюсь в его пригодности для сборной Испании, потому что именно так она и приходила к своим наиболее значимым успехам. Не всегда получается реализовать задуманное, это правда, однако и одинаковых по сценарию матчей в футболе также не существует", — подытожил испанский наставник.

Отметим, что матч между Италией и Испанией состоится 6 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.