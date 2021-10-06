Лига наций

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В рамках полуфинального раунда Лиги наций сборная Италии сыграет против сборной Испании.

Среда, 6 сентября, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан). Главный арбитр матча — Сергей Карасев. Прямая трансляция на ТК Футбол 1 и ТК Футбол 2.

Совсем недавно мы могли наблюдать за очной встречей сборных Италии и Испании в рамках полуфинала Евро-2020. Тогда итальянцы переиграли "Фурию Роху" в серии пенальти и впоследствии стали обладателями главного трофея. Теперь они сойдутся в Лиге наций.

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини выступает великолепно. На Апеннинах говорят, что это лучшая команда в истории итальянской сборной. И, возможно, они правы. В своей группе Лиги наций Италия заняла первое место, добыв 12 очков в 6 встречах. Футболисты прямо слова голодны к победам и предстоящий турнир они также постараются выиграть. Но против Испании будет тяжело. Стоит тут и действующий рекорд итальянцев вспомнить. Команда не проигрывает уже в 37 матчах подряд, что является мировым рекордом. И их достижение не скоро побьют уж точно. Кто же остановит Италию?

Может быть испанские футболисты? Вполне возможно, что Испания может переиграть соперника, ведь они также заскучали за большими трофеями. Если вы смотрели игру чемпионата Европы между Италией и Испанией, то помните, что "Фурия Роха" доминировала над соперником, но ей сильно не везло. Нельзя назвать предыдущее Евро-2020 для Испании совсем провальным. Коллектив дошел до полуфинала, что за последнее время можно считать достижением. Но не для команды, которая в ХХІ веке уже добывала значимые трофеи. Игра с Италией покажет реальную силу команды, их возможности на сегодняшний день. В Лиге наций Испания в шести играх набрала 11 очков. Напомним, что соперником команды Луиса Энрике была сборная Украины, Германия и Швейцария.

Ориентировочные составы

Что говорили перед матчем?

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"За последние пару лет мы проделали хорошую работу. Мы поднялись с очень низкой позиции и вернулись на наше законное место Но мы всегда можем сделать еще шаг вперед".

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

"Мы и Италия пошли по схожему пути: привлекаем в национальные команды молодых игроков и улучшаем свой стиль. Италия всегда была сильной. Она всегда является сложным соперником, особенно играя дома. Тем не менее нас больше переполняет азарт, чем страх перед сложностями".