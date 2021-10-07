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Бельгия — Франция 2:3
Голы: Карраско, 37, Лукаку, 41 — Бензема, 62, Мбаппе, 70 (пен.), Т. Эрнандес, 90+1

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань (Батшуайи, 90+2), Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Карраско — де Брюйне, Лукаку, Э. Азар (Троссард, 74).

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Л. Эрнандес — Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабио (Тчуамени, 75), Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема (Верету, 90+7), Мбаппе.

Предупреждения: Вертонген.