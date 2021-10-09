Лига наций

Форвард не сыграет в матче Лиги наций.

В рамках матча за третье место Лиги наций сборная Бельгии встретится против сборной Италии.

Как сообщает пресс-служба сборной Бельгии, команде не поможет форвард Ромелу Лукаку.

Он покинул расположение национальной команды. Причины отъезда нападающего пока неизвестны.

Отметим, что Бельгия уступила сборной Франции в полуфинале Лиги наций (2:3). В этой игре голом отметился и Лукаку.

Матч Италия — Бельгия состоится 10 октября и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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