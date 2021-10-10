Лига наций

Football.ua анонсирует матч за третье место в Лиге наций между Италией и Бельгией.

В матче за третье место сойдутся неудачники полуфиналов сборные Бельгии и чемпионы Европы — сборная Италии.

Воскресение, 10 октября, Альянс Стэдиум, Турин, 16:00, Славко Винчич (Словения) — главный арбитр встречи, прямая трансляция на сервисе MEGOGO.

Чемпионы Европы провели крайне неубедительный полуфинальный матч против Испании — подопечные Луиса Энрике были сильнее своих оппонентов и до удаления, и после. Бельгийцы же не сумели удержать преимущество в два мяча после первого тайма, "благодаря" чему лишились шанса завоевать первый трофей "золотого" поколения сборной.

Подопечные Мартинеса провели впечатляющий первый тайм против французов. Команда забила два мяча, а по игре могла и вовсе уходить на перерыв с неприличным для матчей такого уровня счетом, однако подвела реализация. Второй тайм команда провела крайне посредственно, Лукаку и Азара не было видно на поле, в то время как их визави в лице Бензема и Мбаппе вовсю тянули свою команду в финал турнира.

Итальянцы также не сумели ничего противопоставить испанцам в очном матче, где "Фурия Роха" доминировала на протяжении всего матча. Удаление Бонуччи лишь поспособствовало этому поражения. Да, во втором тайме подопечные Манчини несколько выровняли игру и создали несколько опасных моментов у ворот Испании, однако нити игры все равно были в ногах соперника.

Скорее всего, в этом матче мы увидим приближенные к основным составы, в котором футболисты не будут добиваться победы во что бы то ни стало. Все таки уровень турнира и значимость матча не та. Тем не менее, нас ждет интересный матч с участием двух сильных европейских команд. Стоит ожидать битву тактик, где Италия будет пытаться поймать на котратаке соперника, который в свою очередь будет радовать любителей футбола быстрыми атаками.

Комментарии перед матчем:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: "Все матчи имеют значение, и поединок за третье место для нас тоже важен. В полуфинале с Испанией к перерыву счет вполне мог быть 1:1. Конечно, надо было действовать осторожнее и не пропускать второй мяч перед самым перерывом. Даже в полном составе невероятно трудно сдержать испанцев, имеющих подавляющее преимущество во владении мячом. Что уж говорить об игре вдесятером... Полагаю, ребята сделали то, что должны были. Нам нужны были свежие ноги, и я сделал несколько замен, что помогло нам во втором тайме".

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: "Нам будет очень сложно оправиться от поражения в полуфинале и сосредоточиться на матче с Италией. Думаю, что неудача в четверг вечером сильно ударила по футболистам психологически".