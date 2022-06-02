Лига наций

Football.ua представляє анонс фінального матчу Ліги націй.

Збірні Іспанії та Португалії розпочнуть свій шлях у третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА з очного протистояння в першому турі групового етапу.

Іспанія — Португалія

Четвер, 2 червня, 21:45. Беніто Вільярмарін (Севілья). Головний арбітр матчу — Майкл Олівер (Ашингтон, Англія). Трансляція — телеканал Футбол 1 та Oll.tv.

Збірна Іспанії в попередньому розіграші Ліги націй УЄФА взяла на для себе нову висоту, коли змогла дістатися аж до фінального поєдинку проти Франції, але зрештою зазнала прикрої поразки (1:2). На тлі вдалого проходження крізь відбір до майбутнього мундіалю в Катарі, цей результат команди Луїса Енріке можна було вважати схвальним досягненням, але все ж залишаються певні сумніви стосовно того, що фанатам "Червоної фурії" буде достатньо успіхів на тлі скромних Швеції, Греції, Грузії та Косова. За плечима Іспанії вже є кілька невдалих фінальних частин міжнародних змагань, тому черговий цикл Ліги націй буде для цієї збірної важливим підготовчим етапом.

Разом із Іспанією, у групі 2 є ще один напередвизначений фаворит змагань — Португалія, у той час як комусь із пари Чехія та Швейцарія передбачують виліт у нижчий дивізіон. Скоріше за все, долю майбутньої перепустки в плей-офф буде вирішувати на свою користь та команда, у якої буде більша мотивація на матчі Ліги націй, про що можна буде скласти перші враження вже за підсумками зустрічі фаворитів. "Європейські селесао" склали повноваження володаря головного трофею цього турніру, та й минулого літа їх потіснили з п’єдесталу пошани чемпіонатів Європи італійці. Португалія обіцяє нам новий цикл величних звитяг, та й усі можливості в команди Фернанду Сантуша для цього наявні.

Орієнтовні склади:

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Гарсія, Торрес, Альба — Бускетс, Коке, Родрі — Гаві, Мората, Торрес.

Португалія: Патрісіу — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Фернандеш, Пальїнья, Невеш — Бернарду Сілва, Роналду, Жота.

Що казали перед матчем?

Головний тренер Іспанії Луїс Енріке:

"Перед чемпіонатом світу очікуйте на сюрпризи з молодими чи вже немолодими гравцями в нашому складі. Зараз усі стомлені, бо тільки-но добіг кінця черговий важкий сезон. Саме тому я хочу зараз спробувати кожного виконавця, оцінити загальний стан команди та подивитися рівень її організації. Мені подобається формат Ліги націй, про яку ми вже маємо певні гарні спогади. Це мотивує".

Головний тренер Португалії Фернанду Сантуш:

"Ми хочемо розвивати успіх матчів проти Туреччини та Північної Македонії. Саме тому не очікуйте від мене велику кількість замін у стартовому складі. Одну-дві, не більше — Португалія знаходиться на шляху будування команди".