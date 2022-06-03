Лига наций

Наставник "Бундестім" прокоментував гру суперників по групі Ліги націй.

Напередодні старту чергового розіграшу Ліги націй головний тренер Німеччини Ханс-Дітер Флік висловився щодо суперників по групі в обличчі Угорщини, Італії та Англії.

"Ми завжди рівняємось на найкращих. Два із трьох наших суперників по групі грали між собою у фіналі Євро. Італія наразі — сильніша команда Європи. Ми вийдемо на поле проти них щоб зіграти у свою гру, а ось що з цього вийде — подивимось.

Кожен турнір відрізняється від іншого. У товариських матчах можна спробувати щось нове, а ось Ліга націй — ідеальна підготовка до клубного сезону та більш серйозних міжнародних турнірів збірних", — розповів фахівець для офіційного сайту УЄФА.

Відзначимо, що матч Італія — Німеччина відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.