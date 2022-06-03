Дубль Абата Аймбетова приніс до активу казахстанської команди три очки.
Казахстан — Азербайджан, facebook.com/KFFkaz/
03 червня 2022, 18:56
У першому турі нового розіграшу Ліги націй у дивізіоні C третьої групи на Астана Арена зустрілися між собою збірні Казахстану та Азербайджану.
Незважаючи на безгольовий перший тайм, після перерви вболівальники стали свідками двох забитих м'ячів у виконанні господарів поля.
Нападник Казахстану Абат Аймбетов на 50-й та 60-й хвилинах реалізував свої моменти та завдав Азербайджану підсумкової поразки з рахунком 2:0.
Казахстан — Азербайджан 2:0
Голи: Аймбетов, 50, 60
Попередження: Марочкін, Ахметов, Куат — Сільвестр