Лига наций

Команда здобула перемогу в дебютному матчі нового для себе дивізіону.

В першому турі чергового розіграшу Ліги націй Вірменія, що дебютувала в дивізіоні В, несподіванно переграла збірну Ірландії.

Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав Сперцян, влаштувавши шоу із сольним прохідом через декілька суперників.

Наступний матч підопічні Капарроса проведуть проти Шотландії, в той час як Ірландію очікує двобій проти збірної України.

Вірменія - Ірландія 1:0

Гол: Сперцян, 74.

Попередження: Даффі, Хендрік, Мкртчан.