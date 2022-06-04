Команда здобула перемогу в дебютному матчі нового для себе дивізіону.
збірна вірменії, фото уєфа
04 червня 2022, 18:50
В першому турі чергового розіграшу Ліги націй Вірменія, що дебютувала в дивізіоні В, несподіванно переграла збірну Ірландії.
Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав Сперцян, влаштувавши шоу із сольним прохідом через декілька суперників.
Наступний матч підопічні Капарроса проведуть проти Шотландії, в той час як Ірландію очікує двобій проти збірної України.
Вірменія - Ірландія 1:0
Гол: Сперцян, 74.
Попередження: Даффі, Хендрік, Мкртчан.