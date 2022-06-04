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Угорщина - Англія, getty images
04 червня 2022, 23:10
Збірна Угорщини в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі збірну Англії та здобула мінімальну перемогу.
Долю поєдинку вирішив єдиний гол Собослаї завдяки реалізованому одинадцятиметровому удару.
Огляд матчу:
Угорщина — Англія 1:0
Голи: Собослаї, 66 (пен.)
Угорщина: Гулачі — Ланг, Орбан, Ат. Салаї — Него, А. Надь (Стайлс, 82), Шефер, Ж. Надь (Вессеї, 88) — Р. Шаллаї (Кляйнгайслер, 70), Собослаї — Ад. Салаї (Адам, 87).
Англія: Пікфорд — Вокер (Стоунз, 62), Коуді (Філліпс, 79), Магвайр — Александер-Арнольд (Джеймс, 62), Беллінгем, Райс, Джастін (Сака, 46) — Бовен, Кейн, Маунт (Гріліш, 62).
Попередження: Шефер