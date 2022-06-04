Лига наций

Завершилися три поєдинки Ліги націй.

Збірна Німеччини в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй вирушила до Італії.

Госопдарі поля відкрили рахунок зусиллями Лоренцо Пеллегріні в середині другої половини гри, на що німці швидко відповіли ударом Кімміха.

Італія – Німеччина 1:1

Голи: Пеллегріні, 70 — Кімміх, 73

Італія: Доннарумма — Флоренці, Ачербі, Бастоні, Бірагі (Дімарко, 80) — Крістанте, Фраттезі (Річчі, 86), Тоналі (Побега, 80) — Пеллегріні, Політано (Ньонто, 65), Скамакка (Канчельєрі).

Німеччина: Нойєр – Хенріхс (Хофманн, 59), Рюдігер, Зюле, Керер – Горетцка (Гюндоган, 69), Гнабрі (Раум, 80), Кімміх – Мюллер (Хавертц, 70), Вернер, Сане (Мусіала, 59).

Збірна Чорногорії, у свою чергу, приймала на своєму полі Румунію і здобула впевнену перемогу завдяки голам Мугоші та Вукчевича.

Туреччина впевнено обіграла Фарерські острови з розгромним рахунком — 4:0.

Чорногорія – Румунія 2:0

Голи: Мугоша, 66, Вукчевич, 87

Туреччина – Фарерські острови 4:0

Голи: Ундер, 37, Дервішоглу, 47, Дурсун, 82, Демірал, 85