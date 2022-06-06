Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Хорватія та Франція.

Збірні Хорватії та Франції розпочнуть для себе виступи в Лізі націй УЄФА з очного протистояння на стадіоні Спліт у Полюді.

Златко Даліч, після поразки від Австрії (0:3), вирішив використати з перших хвилин одразу трьох нових виконавців у лінії захисту, де за собою місце залишив тільки Юранович, до центру поля відправився Модрич, а Будімір очолив атаку.

Дідьє Дешам, на тлі поразки від Данії (1:2), зробив ставку в стартовому складі на майже повністю новий набір виконавців, за винятком Тчуамені в центрі поля.

Хорватія: Ліваковіч — Юранович, Ерлич, Віда, Барішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Будімір, Брекало.

Запасні: Лабрович, Івушич, Врсалько, Шутало, Понграчич, Крамарич, Влашич, Сучич, Пашаліч, Якич, Оршич, Іванушец.



Франція: Меньян — Павар, Саліба, Кімпембе, Дінь — Гендузі, Тчуамені — Діабі, Нкунку, Рабіо — Бен Єддер.

Запасні: Льоріс, Ареола, Конате, Кунде, Грізманн, Мбаппе, Коман, Камара, Клосс, Бензема, Л. Ернандес, Т. Ернандес.



Гра Хорватія — Франція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.